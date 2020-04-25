Российские экспортёры досрочно выбрали квоту по зерну

Экспортёры зерна из России 26 апреля досрочно выбрали квоту в 7 млн тонн, которая была рассчитана до 30 июня.
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Квота не распространяется на поставки зерна в государства, входящие в Евразийский экономический союз, и на семена зерновых культур.
Ранее замглавы Минсельхоза Оксана Лут прогнозировала выборку квоты на зерно к середине мая. Увеличивать квоту при этом ведомство не планирует.
Как передавал NEWS.ru, в начале апреля Россия направила первую партию зерна в Саудовскую Аравию. Объём поставки — более 60 тысяч тонн.
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