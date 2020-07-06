Российские банки выдали льготную ипотеку на почти 160 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/88238118-bfa5-11ea-95c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер России Марат Хуснуллин считает льготную ипотеку чрезвычайно популярной среди россиян. По его словам, российские банки выдали ипотечные кредиты на 158,8 млрд рублей.

Банки уже получили почти 260 тыс. заявок и выдали более 63 тыс. кредитов, — написал Хуснуллин на своей странице в Instagram.

Ранее Минфин заявил о планах расширить льготную ипотеку под 6,5% годовых для многодетных семей. В ведомстве прорабатывают список кредиторов, которые могут участвовать в реализации мер государственной поддержки. Планируется включить в неё возможность покупать квартиры не только в новостройках, но и в недостроенных жилых домах или квартирах, в которых необходимо провести ремонт. Рассматривается возможность внести в список строительство индивидуального жилья.

В Госдуме поддержали инициативу Минфина. Депутаты полагают, что ипотека должна стать для россиян ещё более доступной, поскольку пока очень слабо развивается индивидуальное строительство.

Программа льготной ипотеки была запущена правительством РФ по поручению президента Владимира Путина в апреле 2020 года. 23 июня российский лидер предложил распространить льготную ипотеку на жильё стоимостью до 6 млн рублей в регионах и до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Проект постановления уже внесён в правительство, льготная ставка будет действовать на весь срок кредита — до 30 лет.

NEWS.ru писал, что главным поводом к принятию решения о покупке жилья в ипотеку является долгосрочное сохранение занятости и доходов. Об этом заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. По его мнению, уменьшение ставки не должно быть главным поводом к принятию решения о покупке жилья.