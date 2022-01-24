Роспотребнадзор предложил чаще тестировать сотрудников на COVID-19

Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций работодателям по более частому тестированию сотрудников на коронавирусную инфекцию. В ведомстве считают, что в компаниях, в которых работают менее 500 человек, делать тесты следует два раза в неделю, сообщают «Ведомости».

В нём (документе. — NEWS.ru) разъяснены методические моменты, позволяющие проводить профилактические мероприятия наиболее эффективно с точки зрения сохранения здоровья персонала, — пояснили изданию в Роспотребнадзоре.

Рекомендации ведомства предполагают, что в организациях, в которых работает от 500 до 1000 человек, тестирование будет проводиться один раз в неделю, а в более крупных компаниях — минимум один раз в две недели.

В документе уточняется, что работающих удалённо процедура не затронет. Однако её следует проводить для сотрудников, вернувшихся с больничных, из отпусков и командировок.

Проект рекомендаций ещё обсуждается, в итоговом варианте он может отличаться от текущего, предупредили в ведомстве.

Предложения Роспотребнадзора будут неосуществимыми для малого и среднего бизнеса, если на них ляжет финансовая ответственность за исполнение. Так считает глава «Опоры России» Александр Калинин. По его подсчётам, тесты понадобятся для 10 млн человек при стоимости одного ПЦР-теста в среднем 2 тыс. рублей. В итоге затраты для бизнеса составят минимум 40 млрд рублей в месяц, или 480 млрд рублей в год.

Ранее стало известно, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус. Срок исполнения поручения — 1 февраля 2022 года. Данное поручение премьера обсуждалось на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.