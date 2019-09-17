Президент корпорации «Роснефть» Игорь Сечин написал письмо российскому президенту Владимиру Путину. В своём обращении он указал на отсутствие решения по налоговым льготам на 2,6 трлн рублей на проект в Арктике «Восток Ойл».
Сечин также пожаловался на Минфин из-за того, что ведомство выступает против льгот. Об этом сообщила газета «
Издание при этом сообщает, что Сечин уже просил Путина ускорить внесение законопроекта Минвостокразвития для поддержки «Востока Ойл» в Госдуму, но ответа пока нет.
Минфин готов поддержать инвестиционные газовые проекты «Новатэка» и «Газпрома», но не «Восток Ойл», указано в письме Сечина. По его мнению, такой подход «непоследовательный, а возможно, и субъективный».
Глава «Роснефти» отмечает в письме, что подход Минфина к мораторию на выдачу льгот до завершения инвентаризации не должен распространяться на «Восток Ойл».
Большинство активов в Арктике находятся на ранней стадии геологоразведки. В действующей системе и с учётом высокой стоимости проектного финансирования «Восток Ойл» нерентабелен, поясняет Сечин в письме. На реализацию проекта нужны льготы в 2,6 трлн рублей, взамен компании готовы вложить от 5 трлн до 8,5 трлн рублей инвестиций, отмечает он.
Ранее Сечин заявил, что готов на многое ради ответственности перед людьми и президентом. Глава «Роснефти» назвал прибыль госкорпорации своей ответственностью перед людьми, писал News.ru.