https://static.news.ru/photo/5a0c4946-d936-11e9-8c1d-fa163e074e61_660.jpg Игорь Сечин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент корпорации «Роснефть» Игорь Сечин написал письмо российскому президенту Владимиру Путину. В своём обращении он указал на отсутствие решения по налоговым льготам на 2,6 трлн рублей на проект в Арктике «Восток Ойл».

Сечин также пожаловался на Минфин из-за того, что ведомство выступает против льгот. Об этом сообщила газета « Коммерсант », сославшись на письмо главы нефтяной госкорпорации.

Издание при этом сообщает, что Сечин уже просил Путина ускорить внесение законопроекта Минвостокразвития для поддержки «Востока Ойл» в Госдуму, но ответа пока нет.

Минфин готов поддержать инвестиционные газовые проекты «Новатэка» и «Газпрома», но не «Восток Ойл», указано в письме Сечина. По его мнению, такой подход «непоследовательный, а возможно, и субъективный».

Глава «Роснефти» отмечает в письме, что подход Минфина к мораторию на выдачу льгот до завершения инвентаризации не должен распространяться на «Восток Ойл».

Большинство активов в Арктике находятся на ранней стадии геологоразведки. В действующей системе и с учётом высокой стоимости проектного финансирования «Восток Ойл» нерентабелен, поясняет Сечин в письме. На реализацию проекта нужны льготы в 2,6 трлн рублей, взамен компании готовы вложить от 5 трлн до 8,5 трлн рублей инвестиций, отмечает он.

Ранее Сечин заявил, что готов на многое ради ответственности перед людьми и президентом. Глава «Роснефти» назвал прибыль госкорпорации своей ответственностью перед людьми, писал News.ru.