Игорь Сечин Игорь Сечин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент корпорации «Роснефть» Игорь Сечин написал письмо российскому президенту Владимиру Путину. В своём обращении он указал на отсутствие решения по налоговым льготам на 2,6 трлн рублей на проект в Арктике «Восток Ойл».

Сечин также пожаловался на Минфин из-за того, что ведомство выступает против льгот. Об этом сообщила газета «Коммерсант», сославшись на письмо главы нефтяной госкорпорации.

Издание при этом сообщает, что Сечин уже просил Путина ускорить внесение законопроекта Минвостокразвития для поддержки «Востока Ойл» в Госдуму, но ответа пока нет.

Минфин готов поддержать инвестиционные газовые проекты «Новатэка» и «Газпрома», но не «Восток Ойл», указано в письме Сечина. По его мнению, такой подход «непоследовательный, а возможно, и субъективный».

Глава «Роснефти» отмечает в письме, что подход Минфина к мораторию на выдачу льгот до завершения инвентаризации не должен распространяться на «Восток Ойл».

Большинство активов в Арктике находятся на ранней стадии геологоразведки. В действующей системе и с учётом высокой стоимости проектного финансирования «Восток Ойл» нерентабелен, поясняет Сечин в письме. На реализацию проекта нужны льготы в 2,6 трлн рублей, взамен компании готовы вложить от 5 трлн до 8,5 трлн рублей инвестиций, отмечает он.

Ранее Сечин заявил, что готов на многое ради ответственности перед людьми и президентом. Глава «Роснефти» назвал прибыль госкорпорации своей ответственностью перед людьми, писал News.ru.

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