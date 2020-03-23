Банк UBS, являющийся независимым агентом по выкупу акций «Роснефти», начал покупать ценные бумаги компании. Соответствующее решение было принято советом директоров организации.
Также началась процедура выкупа депозитарных расписок,
Как ранее писал NEWS.ru, Соединённые Штаты ввели санкции в отношении швейцарской структуры «Роснефти» — TNK Trading International S.A. (TTI). Ограничения связаны с тем, что компания работает в нефтяном секторе венесуэльской экономики.
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