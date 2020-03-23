https://static.news.ru/photo/2a9b28c0-6d39-11ea-814f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/Twitter.com

Банк UBS, являющийся независимым агентом по выкупу акций «Роснефти», начал покупать ценные бумаги компании. Соответствующее решение было принято советом директоров организации.

Также началась процедура выкупа депозитарных расписок, сообщается на сайте компании. За 23 марта на Лондонской и Московской биржах было куплено 1,5 млн акций.

Как ранее писал NEWS.ru, Соединённые Штаты ввели санкции в отношении швейцарской структуры «Роснефти» — TNK Trading International S.A. (TTI). Ограничения связаны с тем, что компания работает в нефтяном секторе венесуэльской экономики.