На ПМЭФ-2023 заключили около тысячи соглашений почти на 4 трлн рублей

Фото: Фотобанк «Росконгресс»

Ответственный секретарь оргкомитета по подготовке мероприятия Антон Кобяков

На Петербургском международном экономическом форуме заключили около тысячи соглашений на сумму почти 4 трлн рублей, сообщил на итоговой пресс-конференции ПМЭФ советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке мероприятия Антон Кобяков. По его словам, 43 контракта заключили с представителями иностранных компаний.

На площадке форума было подписано более 900 соглашений на общую сумму почти 4 трлн рублей: 3 трлн 860 млрд рублей, включая 43 соглашения с представителями иностранных компаний, — сказал Кобяков.

Он добавил, что были заключены соглашения с компаниями из Италии и Испании. Кобяков отметил, что в статистике учтены соглашения, не являющиеся коммерческой тайной. По его словам, большое количество представителей недружественных стран приехали под эгидой не своих компаний, поскольку все стремятся теперь развивать евразийское сотрудничество и это хороший полноценный тренд.

Кобяков отметил, что примерно половина компаний из недружественных стран решила продолжить свою деятельность в России вопреки санкциям.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с ОАЭ и другими странами. По его словам, речь идет, в частности, о продолжении торгово-экономических отношений.