Россия может получить атомного «Лидера» в 2027 году

https://static.news.ru/photo/7df2aec2-8575-11ea-ac63-fa163e074e61_660.jpg Ледокол «Лидер» Фото: iceberg.org.ru

Росатомфлот и судоверфь «Звезда» подписали контракт на строительство атомного ледокола «Лидер». Начало эксплуатации судна запланировано на 2027 год.

Документ утвердили дистанционно 23 апреля 2020 года, говорится на официальном сайте Росатома. Проект оценивается в 120-127,5 млрд рублей. Финансирование будет осуществляться за счёт федерального бюджета

Ввод в эксплуатацию данного атомного ледокола позволит Росатомфлоту гарантировать безопасные и регулярные проводки в восточном районе Арктики, — передаёт ведомство.

Кроме того, РФ получит ещё два ледокола подобного класса — в 2030 и в 2032 годах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Счётная палата РФ выявила дефицит ледокольного флота и судов арктического класса, что мешает развиваться потенциальным крупным перевозчикам по Северному морскому пути (СМП). Такой вывод следует из «Мониторинга хода реализации мероприятий Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

В свете появления околополюсных трасс для грузоперевозок России необходимо ускорить подготовку флота и инфраструктуры, а также улучшить эксплуатацию данного направления, заявляют эксперты.