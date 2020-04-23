Россия может получить атомного «Лидера» в 2027 году

Росатомфлот и судоверфь «Звезда» подписали контракт на строительство атомного ледокола «Лидер». Начало эксплуатации судна запланировано на 2027 год.
Документ утвердили дистанционно 23 апреля 2020 года,
Ввод в эксплуатацию данного атомного ледокола позволит Росатомфлоту гарантировать безопасные и регулярные проводки в восточном районе Арктики, — передаёт ведомство.
Кроме того, РФ получит ещё два ледокола подобного класса — в 2030 и в 2032 годах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Счётная палата РФ выявила дефицит ледокольного флота и судов арктического класса, что мешает развиваться потенциальным крупным перевозчикам по Северному морскому пути (СМП). Такой вывод следует из «Мониторинга хода реализации мероприятий Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».
В свете появления околополюсных трасс для грузоперевозок России необходимо ускорить подготовку флота и инфраструктуры, а также улучшить эксплуатацию данного направления, заявляют эксперты.
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