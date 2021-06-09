Риэлтор рассказала, когда настанет момент для ипотеки

https://static.news.ru/photo/34fd0abe-c8e5-11eb-a2bb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продление программы льготной ипотеки принесёт на рынок стабильность, которой хотят добиться власти, завила NEWS.ru глава агентства недвижимости Ксения Аверс. Эксперт объяснила, почему и сейчас ещё не поздно обзавестись недвижимостью.

Благодаря продлению программы льготной ипотеки объёмы строительства сохранятся, а вот объёмы продаж рекордными уже не будут, хотя в бюджетном секторе спрос сохраняется в любые времена, отметила эксперт.

Цены на жильё тоже останутся стабильными, сохраняя сезонные колебания в рамках 3-5%. Обвала не будет, но и рекордных заработков на перепродаже у инвесторов тоже больше не будет, — сказала риелтор.

Если вы задумывались о покупке жилья, но до сих пор не приобрели его, можно смело покупать, советует эксперт. Либо рефинансировать старый кредит под более низкий процент. При этом риелтор не рекомендует продавать ипотечные квартиры тем, кто «устал» платить ипотеку и решил съехать в жильё поменьше.

Потому что даже в правительстве открыто заявляют о рекордных темпах инфляции. Деньги обесцениваются, а жилье стабильно растёт в цене,— подчеркнула Аверс.

Через год сегодняшняя сумма платежа по ипотеке фактически снизится (обесценится), а цена квартиры существенно вырастет в абсолютном выражении, пояснила она. Если тяжело платить, самое время задуматься об увеличении дохода, возможно, стоит сменить работу или начать инвестировать, добавила риелтор.