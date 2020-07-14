РФ и Белоруссия заключили соглашение об условиях поставок нефти

https://static.news.ru/photo/281a94a0-c5f4-11ea-97b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erik Mcgregor/Global Look Press

Соглашение об условиях поставок российской нефти в Белоруссию подписано 14 июля в Москве по итогам переговоров глав правительств двух государств. Об этом сообщил белорусский премьер-министр Роман Головченко.

Подписаны три международных документа - два протокола к межправительственному соглашению по сооружению Белорусской АЭС и отдельное соглашение, регулирующее условие поставок энергоносителей, в частности, нефти в Республику Беларусь, — отметил премьер, высказывания которого разместила в Facebook пресс-секретарь главы правительства Александра Исаева.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак по итогам переговоров премьер-министров двух стран Михаила Мишустина (РФ) и Романа Головченко (Белоруссия) 14 июля 2020 года заявил, что Российская Федерация полностью выполняет свои обязательства по поставкам нефти и газа. По его словам, товарооборот между Москвой и Минском в 2019-м превысил $35,5 млрд. В качестве примера совместного сотрудничества Новак привёл проект в высокотехнологической отрасли — строительство Белорусской АЭС по российскому дизайну. Он добавил, что у обоих государств «есть реальные возможности для активной работы в области науки и технологии, в цифровой экономике».

Москва и Минск достигли соглашения в сфере ТЭК, включая вопрос расчётов за поставки энергоносителей. Об этом сообщил глава правительства Белоруссии Роман Головченко. Чиновник также затронул тему товарооборота между странами, отметив, что он снизился на 22%. По словам белорусского премьера, российский экспорт пострадал больше в связи с «углеводородной тематикой». Он подчеркнул, что причиной тому является не ухудшение двусторонних отношений, а «внешнеэкономическая конъюнктура и ряд других кризисов». Политик добавил, что новое правительство Белоруссии нацелено на достижение компромиссов и взаимовыгодных решений по всем актуальным вопросам.

Ранее NEWS.ru писал, что белорусский посол в Москве Владимир Семашко заявил о достижении понимания Москвой и Минском в вопросе формирования цен на газ и создания единого рынка. Россия поставляет Белоруссии газ по цене $127 за кубометр. Она определяется по формуле, в которую входит цена топлива для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа плюс стоимость транспортировки газа от мест добычи в ЯНАО до границы России и Белоруссии, стоимость хранения на территории РФ и величина расходов «Газпрома» по реализации газа. Эта формула на протяжении ряда лет обеспечивала Белоруссии стоимость российского газа существенно ниже спотовых цен в Европе. Сейчас ситуация изменилась, формула стала невыгодной, но её действие согласовано до конца 2020 года.

Минск настаивает на привязке цен к европейским. Однако, по словам специалистов, их снижение краткосрочно. С наступлением холодов газ в Европе начнёт дорожать, и Белоруссия сама откажется от такого условия.