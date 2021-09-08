Резкий спад спроса на льготную ипотеку связали с неработающей программой

Спад спроса на льготную ипотеку к концу августа — началу сентября стал вполне ожидаемым явлением. Несмотря на продление льготной программы, в настоящее время она фактически не работает, сообщил NEWS.ru ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

По его словам, на ситуацию повлияли три ключевых фактора. Среди них — закрытие предыдущей льготной программы, предполагающей более выгодные условия для потребителей, неоднократное увеличение ключевой ставки Центробанка, а также ужесточение клиентской политики банков в области предоставления кредитов на приобретение нового жилья.

Власти продлили льготную ипотеку, однако новая программа фактически не работает из-за невыгодных условий для потребителей. Максимальная сумма кредита по этой программе составляет всего 3 млн рублей. Очевидно, что для крупных мегаполисов, таких как Москва или Санкт-Петербург, столь малая кредитная сумма попросту неактуальна ввиду высоких цен на квартиры в новостройках, — подчеркнул эксперт.

Помимо этого, как отметил аналитик, на ситуацию влияет и существенное повышение ключевой ставки со стороны Центробанка. Вслед за главным валютным регулятором ставки подняли и большинство российских банков, обратил внимание Ракута.

За последнее время Центробанк поднял ключевую ставку уже на 1,5% — это значительное изменение. Оно уже привело к поднятию ставок и пересмотру ипотечных программ со стороны большинства российских банков. То есть ипотека стала дороже для конечного потребителя, а ежемесячный платёж — больше. Естественно, что это привело к оттоку клиентов от ипотечных продуктов. Кроме того, банки ужесточили политику по выдаче ипотечных кредитов и стали тщательнее проверять клиентов, что также сказалось на спаде спроса, — заключил ипотечный брокер.

Ранее стало известно, что спрос на льготную ипотеку в России упал до минимальных значений начиная с мая прошлого года. Так, финансовый институт развития в жилищной сфере России АО «ДОМ.РФ» сообщил о выдаче в июле — августе 1,6 тысячи кредитов на сумму 3,9 млрд рублей, тогда как за тот же период прошлого года банки одобрили клиентам 3-4 тысячи денежных ссуд в размере 8,8-9,5 млрд рублей.