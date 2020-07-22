Режим въезда россиян в Турцию будет меняться в зависимости от обстановки

https://static.news.ru/photo/20ed6640-ccb5-11ea-8e90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Директор Четвёртого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон прокомментировал возможность отдыха россиян в Турции на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Он сообщил, что режим въезда в Турцию будет меняться в зависимости от стабилизации обстановки с эпидемиологической ситуацией.

Российские профильные ведомства самым внимательным образом изучают предложение Анкары [о возобновлении регулярных авиарейсов], поскольку туризм — важнейший аспект российско-турецких отношений, а число ежегодно отдыхающих в Турции россиян наилучшим образом свидетельствует о качественном уровне её туристской отрасли. С определённым оптимизмом наблюдаем за положительной тенденцией в борьбе с пандемией коронавируса в нашей стране и в Турции. По мере стабилизации обстановки, конечно, будет меняться и режим въезда и выезда из России, — привели слова Юрия Пилипсона в РИА Новости.

Он добавил, что ограничения касаются только визита в страну с целью туризма. Уже сейчас разрешены поездки в Турцию для ухода за близкими родственниками, лечения или в деловых целях — для образования и работы.

Перечисленные аспекты досконально учитываются нашим правительством, которое уполномочено принимать решение о возобновлении авиасообщения, в том числе с Турцией, в рамках работы оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Надеемся, что при непременном условии соблюдения правил и требований безопасности поездки обязательно возобновятся, — подытожил Юрий Пилипсон.

Как писал NEWS.ru ранее, в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что россияне сократили расходы на отдых в 2020 году на 20%. По статистике специалистов РСТ, число туристов сократилось на 30%. Как отметили эксперты, в отпуске в 2020 году россияне экономят прежде всего на авиаперелётах, проживании и дополнительных услугах.