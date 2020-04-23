Ретейлеры рассказали, когда «придут в себя» цены на лимоны

https://static.news.ru/photo/c2ca8998-856b-11ea-af35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Turusov /Global Look Press

Розничная стоимость лимонов стабилизируется с увеличением предложений от производителей. Цены «придут в себя» в мае 2020 года, заявили представители компаний X5 Retail Group и «Ашан».

Мы ожидаем стабилизации цен на 22-й неделе, когда предложений будет больше на рынке. Я думаю, что цена закупки будет ниже 200 рублей, — рассказал сотрудник «Ашана» во время видеоконференции с Федеральной антимонопольной службой РФ. Трансляция велась на YouTube-канале ФАС.

Ситуация с ценами на продукты стабильная и не вызывает беспокойства. Оснований для их искусственного сдерживания нет, считают в Минпромторге. В ведомстве пояснили, что ввиду повышения курса валют возрастают затраты производителей продуктов.

Многие из них могут разориться, если власти начнут сдерживать цены. В министерстве также добавили, что торговые сети сами стараются не допускать скачков цен на продукты, понимая, что доходы граждан не растут.

Ранее NEWS.ru писал о том, что резкий скачок цен на имбирь был вызван действиями недобросовестных торговцев и «спекулянтов», сообщили в Федеральной антимонопольной службе. В настоящий момент крупные торговые сети установили справедливую цену на продукт.