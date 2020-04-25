Решетников: власти готовят сценарий развития РФ после пандемии

https://static.news.ru/photo/f127fb50-870e-11ea-bce3-fa163e074e61_660.jpg Максим Решетников Фото: Минэкономразвития России/vk.com

Руководство страны готовит план развития государства после окончания пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), когда мировое сообщество может стать более закрытым, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

И это угроза, в том числе экономике. И нам надо готовить решения уже на этот посткризисный, постпандемический период. Это будет точно и мировая повестка, — рассказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, вспышка COVID-19 стала настоящим вызовом и для государственных институтов, и для общества.

Чиновник добавил, что российская нефтяная отрасль накопила достаточные резервы и пока не нуждается в поддержке со стороны государства.

Как передавал NEWS.ru, российский Минфин потратит 2 трлн рублей на замещение нефтегазовых доходов. Средства для этого будут взяты из Фонда национального благосостояния. Сокращение доходов от нефтегазового экспорта вызвано обвалом цен на нефть.