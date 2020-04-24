Решетников прогнозирует дефицит бюджета в 2020 году в пределах 4,5–5% ВВП

Дефицит российского бюджета в 2020 году может составить 4,5–5% ВВП. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.
Он также отметил, что из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, экономика страны ежедневно теряет около 100 млрд рублей. При этом меры поддержки российской экономики сопоставимы с мерами других стран,
Накануне руководитель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о влиянии коронавируса на экономику страны. По её словам, во втором квартале 2020 года будет снижение ВВП на 8%. После чего бюджетная сфера начнёт постепенно восстанавливаться. В результате третий квартал будет лучше второго, четвёртый — лучше третьего, писал NEWS.ru.
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