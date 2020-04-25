Решетников: не весь бизнес России переживёт кризис

https://static.news.ru/photo/f3291dd4-86d8-11ea-8660-fa163e074e61_660.jpg Максим Решетников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что после нынешнего кризиса сохранится не весь российский бизнес.

По мнению министра, это первый кризис, с которым так масштабно столкнулся малый и средний бизнес.

Но жизнь точно продолжится, она изменится, и далеко не весь бизнес сможет, к сожалению, сохраниться, это очевидно, — сказал Решетников в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика» на канале «Россия 1».

Ранее Максим Решетников сообщил, что российская экономика теряет 100 млрд рублей в сутки из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), писал NEWS.ru.