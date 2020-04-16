Решетников назначен членом набсовета РФПИ

Глава Минэкономразвития Максим Решетников вошёл в наблюдательный совет Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Назначить членом наблюдательного совета акционерного общества «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» на период до 17 января 2022 г. Решетникова, — говорится в документе.
Решетников на этом месте сменит главу «Почты России» Максима Акимова. Указ вступает в силу в день подписания.
Как ранее писал NEWS.ru, Решетников решил лично проверить банки на исполнение выдачи беспроцентного кредита для поддержки бизнесменов и выплаты зарплаты сотрудникам их компаний. Он связался с двумя банками как «тайный покупатель» и убедился в сложности получения кредита под ноль процентов на шесть месяцев на выплату зарплат.
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