Решетников назначен членом набсовета РФПИ

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Последнее дело, когда министр экономического развития страны идёт проверять практику. Это означает, что он находится в информационном вакууме. Так считает политический эксперт и автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов.

Таким образом он прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM выдачу льготных кредитов для малого бизнеса со стороны банков. Это означает, с одной стороны, что глава МЭР Максим Решетников находится в административном вакууме,...