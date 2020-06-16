Ремонт дорог станет приемлемым, высоким и средним

Новый национальный стандарт по летнему содержанию дорог появился в России. Он включает три уровня ремонта: высокий, средний и допустимый.
Допустимый — это минимальные требования, содержащиеся в стандарте 2014 года и стандарте безопасности движения от 2017 года. Средний и высокий включают более жёсткие требования,
Средний уровень трасс предусматривает запрет на ограничение движения или его полное прекращение. Исключениями здесь могут быть только ДТП или ЧП. Высокий не допускает наличия трещин и колейности на дорогах, а также снижения скорости относительно значений, разрешённых ПДД.
Устанавливать уровень содержания трассы будет её владелец. Эта система позволит выбрать режим обслуживания в зависимости от объёмов финансирования. Автомобилисты же могут быть уверены, что дорога будет пусть не высокого, но приемлемого качества.
В новом ГОСТе также прописаны требования для дорожного покрытия, обочин, тротуаров. За несоблюдение положений стандарта владельцам будет грозить штраф.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Минтранса Евгений Дитрих заявил о готовности направить 1,7 млрд рублей на ремонт дорог и мостов после паводков. Об этом он сообщил на совещании с Владимиром Путиным.
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