Ремонт дорог станет приемлемым, высоким и средним

https://static.news.ru/photo/e8f922ca-b043-11ea-ab80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый национальный стандарт по летнему содержанию дорог появился в России. Он включает три уровня ремонта: высокий, средний и допустимый.

Допустимый — это минимальные требования, содержащиеся в стандарте 2014 года и стандарте безопасности движения от 2017 года. Средний и высокий включают более жёсткие требования, пишут «Известия».

Средний уровень трасс предусматривает запрет на ограничение движения или его полное прекращение. Исключениями здесь могут быть только ДТП или ЧП. Высокий не допускает наличия трещин и колейности на дорогах, а также снижения скорости относительно значений, разрешённых ПДД.

Устанавливать уровень содержания трассы будет её владелец. Эта система позволит выбрать режим обслуживания в зависимости от объёмов финансирования. Автомобилисты же могут быть уверены, что дорога будет пусть не высокого, но приемлемого качества.

В новом ГОСТе также прописаны требования для дорожного покрытия, обочин, тротуаров. За несоблюдение положений стандарта владельцам будет грозить штраф.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Минтранса Евгений Дитрих заявил о готовности направить 1,7 млрд рублей на ремонт дорог и мостов после паводков. Об этом он сообщил на совещании с Владимиром Путиным.