https://static.news.ru/photo/b1dde994-5f2e-11ea-803c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В группу риска вошли 38 кредитных организаций, большинство из которых работает в Московском регионе, следует из исследования, проведённого «Эксперт РА».

Всего в России, по данным ЦБ РФ, на 1 января 2020 года работали 442 банка, в своём исследовании эксперты рейтингового агенства учитывали только раскрывающие отчётность на сайте регулятора финансовые организации, таких — 402, передаёт РБК.

На начало 2019 года мы прогнозировали 46 дефолтов в течение 12 месяцев, а по факту было 28. Это существенное недовыполнение прогноза, как раз связанное с тем, что Банк России значительно замедлил расчистку банковского сектора и темпы отзыва лицензий. Прогноз на этот год — по сути, часть нереализованных в прошлом году дефолтов и новые игроки, — пояснил управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

В 2020 году лицензии отозваны у Нэклис-Банка, Нижневолжского коммерческого банка, ПФС-банка и АПАбанка, «Русь» и Крайинвестбанк сами подали в ЦБ заявления о ликвидации, Севастопольский морской банк отправлен на санацию.

Как писал NEWS.ru ранее, коронавирус почти не влияет на экономику России, заявила первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева. По её словам, Банк России имеет необходимые инструменты для минимизации влияния коронавируса на экономику.