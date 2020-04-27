Реальная зарплата россиян в феврале увеличилась на 5,7%

https://static.news.ru/photo/4881218e-ff5a-11e9-9f6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Согласно данным из доклада Росстата, реальная заработная плата в России в феврале 2020 года увеличилась на 5,7%. В январе показатель был на уровне 6,5%.

Рост реальной начисленной зарплаты за январь–февраль составил 6,3% в годовом выражении.

Средняя номинальная зарплата в феврале 2020 года в годовом выражении выросла до 47 257 рублей — на 8,1%. В январе показатель был на уровне 46 647 рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, реальные располагаемые доходы россиян в январе–марте 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Речь идёт о скорректированных на инфляцию денежных доходах минус обязательные платежи — налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.