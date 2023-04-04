Раскрыто влияние санкций Запада на подготовку России к СВО Экономист Ордов: санкции против России 2014 года помогли стране подготовиться к СВО

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Россия. Свердловская область. Нижний Тагил. Танковый конвейер в механосборочном цехе №130 «Уралвагонзавода»

Антироссийские санкции, которые Запад ввел в 2014 году, помогли стране подготовиться к спецоперации, заявил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» экономист Константин Ордов. По его словам, они подтолкнули Россию к обеспечению продовольственной безопасности, запуску импортозамещения и развитию отношений с Китаем. Эксперт отметил, что первые введенные против России санкции позволили отечественным производителям поверить в собственные силы.

Западные санкции 2014 года обнажили проблемы технологической и отраслевой зависимости отечественной экономики. Благодаря этому российские игроки осознали, где у них есть слабые стороны, и поверили в собственные силы, потому что до этого им часто казалось, что без транснациональных компаний бизнес в стране не сможет эффективно развиваться, — пояснил Ордов.

Экономист пояснил, что до введения санкций 90% российских экспортных транзакций осуществлялись в долларах, тогда как сейчас эта доля составляет 50%. Помимо того, Россия наращивает экспорт зерна. Также появились успехи в импортозамещении в сфере услуг, легкой промышленности, а также переработки газа и нефти. На данный момент Россия стремится к замещению западных инвестиций внутренними финансовыми ресурсами, добавил Ордов. Также перед страной стоит задача выйти на новые рынки и отказаться от расчета в долларах и евро с помощью новых финтех-технологий, заключил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства признал, что западные санкции могут оказать негативное воздействие на экономику страны. Глава государства призвал министров обеспечить устойчивый спрос на внутреннем рынке, чтобы снизить отрицательное влияние ограничительных мер.