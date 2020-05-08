Раскол Европы из-за «Северного потока — 2» предрекли в Польше

Польский эксперт Камиль Зайончковский заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен. По его словам, данный факт станет свидетельством того, что во внешней политике стран Евросоюза нет единства и согласованности.
Помешать завершению проекта способны США и те страны ЕС, которые настроены против газопровода. Им следует оказывать дипломатическое и политическое давление на Германию. Об этом Зайончковский
Эксперт считает, что в Берлине не могут отказаться от своей позиции, якобы «Северный поток — 2» является только экономическим проектом. Отказ от неё станет «символическим проигрышем федерального правительства Ангелы Меркель», уверен Зайончковский.
Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство ФРГ положительно относится к проекту газопровода «Северный поток — 2» и по-прежнему рассчитывает на его успешную реализацию. Немецкий кабмин таким образом ответил на официальный запрос фракции «Альтернатива для Германии» (AfD). Правительство настаивает, что в случае с «Северным потоком — 2» речь идёт о коммерческом проекте.
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