https://static.news.ru/photo/4799d8d2-27d3-11ea-9d50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета РФ сообщил, что по итогам 2019 года урожай зерновых в стране прогнозируется на уровне 121 млн тонн.

По зерну, по всем прогнозам, снова выходим на высокий результат — порядка 121 млн тонн, — цитирует Путина ТАСС.

По словам российского лидера, прежние рекорды сейчас воспринимаются как норма, а ежегодный урожай свыше 100 млн тонн уже становится тенденцией.

Как ранее писал NEWS.ru, резких колебаний цен на российском рынке хлеба нет, ситуация стабильная. По данным Минсельхоза РФ, стоимость хлеба и хлебобулочных изделий за семь месяцев 2019 года относительно такого же периода 2018-го увеличилась на 7,7%.