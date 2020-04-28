Путин: Одолеем этот коронавирус

https://static.news.ru/photo/4be546ae-8973-11ea-9143-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия в скором времени одолеет ситуацию с COVID-19, после чего поднимет экономику. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Путин.

Мы всё обязательно поправим и наверстаем, одолеем этот коронавирус и со спокойным сердцем все вместе поднимем экономику, укрепим благосостояние, обязательно поддержим тех, кто потерял работу, достаток, кому сейчас непросто, подставим плечо пострадавшим предприятиям, поможем им сохранить рабочие места, снова встать на ноги, — отметил президент РФ, обращаясь к гражданам по итогам совещания с главами регионов.

Путин пообещал, что государство предпримет все необходимые меры для поддержки населения. Кроме того, он указал на необходимость сейчас сохранить и сберечь людей.

Из-за пандемии коронавируса в России с конца марта действует режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома как минимум до конца апреля, этот месяц объявлен президентом нерабочим. Государство приняло ряд мер для поддержки бизнеса и граждан, пострадавших от введённых ограничений. Правда, часть населения считает их недостаточными.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил выплатить россиянам в заявительном порядке пособие в размере двух МРОТ (24 260 рублей) как меру поддержки из-за ограничений по коронавирусу.