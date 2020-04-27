Путин проведёт совещание по развитию транспортной отрасли

https://static.news.ru/photo/be205cac-8885-11ea-b589-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Совещание по развитию транспортной отрасли России состоится в ближайшее время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Мы через несколько дней будем обсуждать ситуацию в транспортном комплексе в целом, — цитирует его РИА Новости.

Путин также отметил, что надо заранее подумать о некоторых проблемах в отрасли. В частности, в связи с малоснежной зимой, особенно в европейской части, следует обратить внимание на судоходство, особенно по крупным европейским рекам.

Ранее NEWS.ru писал, что в России разработали проект транспортной стратегии до 2036 года. Он предусматривает существенный рост грузовых и пассажирских перевозок. Документ, датированный февралём, предполагает два сценария развития событий — базовый и консервативный. Также в новой стратегии отдельное внимание уделяется адаптации транспортной системы к изменениям климата.