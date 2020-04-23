Путин проведёт совещание по поддержке автопрома

Президент Владимир Путин планирует проведение совещания, на котором обсудят меры поддержки автопроизводителей. Мероприятие пройдёт в режиме онлайн-конференции.
Встреча состоится в 13:00,
Неделей ранее Путин сообщил, что намерен рассмотреть ситуацию, которая складывается в различных отраслях экономики из-за эпидемии коронавируса. Он уже обсудил со специалистами и профильными чиновниками проблемы оборонно-промышленного комплекса, ракетно-космической отрасли и строительной индустрии.
На ближайшее время, как писал NEWS.ru, президент анонсировал совещания о мерах поддержки автопрома, сельского хозяйства, ЖКХ, лёгкой промышленности, авиастроения и ряда других отраслей.
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