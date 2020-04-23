Путин проведёт совещание по поддержке автопрома

https://static.news.ru/photo/bfa504d8-859c-11ea-a7d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Президент Владимир Путин планирует проведение совещания, на котором обсудят меры поддержки автопроизводителей. Мероприятие пройдёт в режиме онлайн-конференции.

Встреча состоится в 13:00, передаёт РИА Новости со ссылкой на источники в отрасли. В ней будут принимать участие главы АвтоВАЗа, КамАЗа, «Группы ГАЗ» и Sollers.

Неделей ранее Путин сообщил, что намерен рассмотреть ситуацию, которая складывается в различных отраслях экономики из-за эпидемии коронавируса. Он уже обсудил со специалистами и профильными чиновниками проблемы оборонно-промышленного комплекса, ракетно-космической отрасли и строительной индустрии.

На ближайшее время, как писал NEWS.ru, президент анонсировал совещания о мерах поддержки автопрома, сельского хозяйства, ЖКХ, лёгкой промышленности, авиастроения и ряда других отраслей.