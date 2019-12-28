https://static.news.ru/photo/b6381f0c-2994-11ea-bf24-fa163e074e61_660.jpg Фото: gas.crimea.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который продлевает особенности применения законодательства о госрегулировании тарифов на газ на Крымском полуострове.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В Крыму и Севастополе до 1 июля 2021 году будут применяться тарифы, установленные правительством РФ.

При этом индексация оптовых цен на газ для потребителей полуострова должна быть проведена 1 января 2020 года.

Как ранее писал NEWS.ru, вице-премьер РФ Дмитрий Козак опроверг информацию о том, что Москва якобы уже заключила контракты с пятью украинскими компаниями для прямых поставок газа на Украину.