Путин призвал рачительно отнестись к поставкам продовольствия за рубеж

России в 2022 году на фоне глобального дефицита продовольствия придётся рачительно относиться к поставкам за рубеж, заявил президент Владимир Путин, которого цитирует РИА Новости. Глава государства подчеркнул, что нужно внимательнее отслеживать отправку продуктов и товаров в страны, которые враждебно относятся к Москве.

В текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия нам предстоит рачительно относиться к поставкам за рубеж. Нужно внимательно отслеживать параметры такого экспорта в страны, которые ведут по отношению к нам явно враждебную политику, — сказал глава государства.

Президент также заявил о возможном осложнении продовольственной ситуации в бедных странах мира. По его мнению, некоторые государства будут пытаться перекупить продовольствие, что приведёт к нехватке продуктов.

Путин высказался о необходимости защитить продовольственный рынок от перепадов цен. Он отметил, что отечественный рынок полностью обеспечен собственными продуктами питания по основным направлениям. Значит, цены должны удерживаться на уровне ниже мирового.

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов ранее заявил, что из-за роста санкционного давления в мире становится реальностью уменьшение производства продуктов питания. Рушится логистика, возник дефицит удобрений и энергоносителей, отметил он.