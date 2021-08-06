Путин поручил кабмину следить за снижением выбросов в атмосферу
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
16:22, 06 августа 2021
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Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно мониторить реализацию мер по снижению выбросов в атмосферу. Список поручений по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.
Рекомендовать Российскому союзу промышленников и предпринимателей обеспечить мониторинг своевременной реализации мер по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух юридическими лицами, — говорится в списке поручений.
В перечень входят квотируемые объекты, осуществляющие деятельность в 12 городах — участниках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».
Ранее сообщалось, что Путин поручил при необходимости оказать дополнительную поддержку малообеспеченным группам граждан, чтобы не допустить снижения уровня их доходов. Первый доклад по этому вопросу необходимо сделать до 1 ноября, далее — раз в полгода.