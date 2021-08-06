Путин поручил кабмину следить за снижением выбросов в атмосферу

Цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 продолжают снижаться. Это происходит второй день подряд. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Стоимость бензина марки АИ-92 снизилась на 0,87% — до 56 879 рублей за тонну (ранее был установлен рекорд в 57 947 рублей за тонну). Бензин АИ-95 подешевел на 0,38% —...