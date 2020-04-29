Путин призвал обеспечить долгосрочную устойчивость ТЭК

Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики поставил задачу обеспечить долгосрочную устойчивость топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны по всему циклу производства — от добычи энергоресурсов до их переработки.
Наша главная общая задача — обеспечить долгосрочную устойчивость российского ТЭК по всему циклу, от добычи ресурсов до их транспортировки и глубокой переработки, — цитирует ТАСС Путина.
Президент призвал обратить внимание также на организации малого и среднего бизнеса, которые оказывают сервисные услуги, «обеспечивают технологический процесс».
Как писал NEWS.ru, министр энергетики РФ Александр Новак считает, что снизившийся во всём мире спрос на нефть уже практически достиг своих пиковых значений. По его мнению, дисбаланс на нефтяном рынке должен уменьшиться во второй половине мая. Министр также отметил, что российский топливно-энергетический комплекс продолжает реализацию всех ключевых инвестиционных проектов. Кроме того, Минэнерго подготовило предложения по поддержке нефтесервисной отрасли в условиях сокращения добычи.