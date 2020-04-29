Путин призвал обеспечить долгосрочную устойчивость ТЭК

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Аномально жаркое лето, о котором ранее предупредило Минприроды, а также пандемия отразятся на росте цен на продукты. Такое мнение высказал профессор Института экономики РАН, эксперт по сельскому хозяйству Иван Стариков.

Он подчеркнул, что правительство предприняло непопулярные меры и ограничило экспорт зерновых. Это необходимо, чтобы сначала обеспечить наше население. Зима в этом году была либо малоснежной, либо бесснежной, то есть продуктивной...