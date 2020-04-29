Путин: при восстановлении экономики нужно учитывать новую реальность

https://static.news.ru/photo/5d22cefa-8af4-11ea-94d1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство должно учитывать «новую реальность» при подготовке плана по восстановлению экономики.

Планируя долгосрочную стратегию действий, мы должны учитывать новую реальность, — заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, необходимо брать в расчёт произошедшие изменения на рынках, в кооперационных связях, научные достижения и использование новых моделей ведения бизнеса. Глава государства подчеркнул, что критически возрастает значение научного и технологического развития.

Путин напомнил, что поручил правительству подготовить очередной пакет поддержки экстренных мер для граждан и экономики. Он подчеркнул, что решения должны вступить в силу в ближайшее время.

Ситуация, с которой ежедневно сталкиваются люди и предприятия, действительно сложная и требует от нас новых шагов, новых действий, быстрого, оперативного реагирования, — обратился глава государства к участникам совещания.

По его словам, правительство и администрация президента работают над этими мерами. Путин заявил, что к 6 мая ему должны будут доложить о реализации принятых мер по поддержке населения и бизнеса.

NEWS.ru писал, что глава государства попросил правительство проработать вопрос дополнительных выплат сотрудникам социальных учреждений.