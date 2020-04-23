Путин потребовал не допустить сбоев в работе банков

https://static.news.ru/photo/b5579108-855b-11ea-a179-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить устойчивость банковской системы, чтобы не допустить критического накопления так называемых «плохих долгов», срывов и сбоев в работе банков

По мнению главы государства, уже сейчас необходимо создавать условия для решения задач на среднюю и долгосрочную перспективу.

Как отметил Путин на совещании о банковском кредитовании, способность банков обеспечить устойчивый рост доступности и объёмов кредитования для граждан и компаний станет важнейшим фактором восстановления и развития экономики России.

Президент также поручил правительству и Центробанку при участии банковского сообщества подумать о мерах по обеспечению надежности кредитного портфеля без повышения при этом нагрузки на заемщиков, передаёт ТАСС.

Как сообщал NEWS.ru, Путин поддержал инициативу запуска льготной ипотечной программы. По словам главы государства, такая программа позволит поддержать «и наших граждан, и строительную отрасль».