Путин поручил разработать новый пакет поддержки бизнеса и граждан

https://static.news.ru/photo/f27f2026-8968-11ea-b4df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать новый пакет неотложных мер поддержки бизнеса и граждан. По его словам, общенациональная программа по восстановлению экономики и доходов населения должна быть запущена синхронно с поэтапным выходом из эпидемиологических ограничений.

Поручаю правительству уже в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан, — цитирует ТАСС Путина.

Президент подчеркнул, что к этой работе необходимо приступить срочно, уже сейчас «готовить необходимые решения и консолидировать под них нужные ресурсы».

Как писал NEWS.ru, Путин сообщил о самом напряжённом этапе борьбы с коронавирусом. По словам лидера государства, пик пандемии ещё не пройден. На сегодняшний день в России насчитывается 93 558 случаев заражения коронавирусом. От болезни скончались 867 человек. Выздороветь удалось 8456 пациентам.

Путин также объявил дни с 6 по 8 мая нерабочими с сохранением заработной платы, подчеркнув, что период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно.