Путин поручил подготовить план действий для обеспечения роста экономики

Кабинет министров подготовит масштабный план действий для обеспечения роста экономики.
Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин во время совещания с главами регионов по ситуации с COVID-19.
Российский лидер также поручил правительству разработать новый пакет поддержки бизнеса и граждан.
Как писал NEWS.ru, пандемия коронавируса привела практически к коллапсу в ряде отраслей экономики России. Об этом ранее заявил Дмитрий Медведев. Он также добавил, что с этой ситуацией столкнулись многие страны, не только Россия, и ответ придётся готовить всем. По его мнению, этот ответ «уже частично реализован» решениями, принятыми президентом РФ Владимиром Путиным.
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