Путин поручил подготовить план действий для обеспечения роста экономики

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Российские авиакомпании сократили перевозки в марте 2020 года на 28,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таким образом, за месяц было перевезено 6,4 млн пассажиров. Об этом говорится в материалах Росавиации. Согласно им, компания «Аэрофлот» в марте перевезла 1,7 млн человек. Это на 41,4% меньше, чем...