Путин одобрил расширение мер поддержки медиков на волонтёров

https://static.news.ru/photo/faed8ad2-8ad9-11ea-a7e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин одобрил идею расширить ряд программ поддержки медработников на волонтёров, борющихся с коронавирусом.

То, что нужно некоторые программы поддержки, которые мы разработали для медработников, распространить на волонтеров, я с вами согласен, конечно. Вы правы, — сказал глава государства на встрече с участниками общероссийской акции «МыВместе».

Как писал NEWS.ru, в московские больницы для лечения пациентов с COVID-19 начали принимать на работу студентов-медиков. По данным оперативного штаба столицы, их зарплата составит более 100 тыс. рублей в месяц, кроме того, студентов обеспечат бесплатным питанием и средствами защиты.

Ранее координационный совет при правительстве РФ поручил Минздраву до 28 апреля обеспечить стимулирующие выплаты студентам медицинских вузов, которых задействовали в лечении заражённых коронавирусом. Выплаты получат студенты старших курсов, проходящие учебную практику в больницах и задействованные в лечении россиян с лёгкой формой COVID-19.