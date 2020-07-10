Путин оценил состояние дел на международной экономической арене

https://static.news.ru/photo/78909516-c2d8-11ea-9578-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин убеждён, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться.

Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться, — заявил российский лидер в интервью на программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Глава государства считает, что защищая свои интересы россияне не должны выглядеть «придурками» или «сумасшедшими», которым «в руки попалась бритва».

Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, они бегают и ей размахивают, да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями, — отметил Путин.

NEWS.ru писал, что на сокращение бедности в России направлены практически все государственные программы развития. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Путин заявил, что России предстоит ещё многое сделать для диверсификации экономики, однако этот процесс уже идёт. Президент подчеркнул, что резервы страны выросли в 50 раз за последние годы.