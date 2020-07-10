Путин оценил состояние дел на международной экономической арене

Президент России Владимир Путин убеждён, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться.
Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться, — заявил российский лидер в интервью на программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Глава государства считает, что защищая свои интересы россияне не должны выглядеть «придурками» или «сумасшедшими», которым «в руки попалась бритва».
Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, они бегают и ей размахивают, да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями, — отметил Путин.
NEWS.ru писал, что на сокращение бедности в России направлены практически все государственные программы развития. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Путин заявил, что России предстоит ещё многое сделать для диверсификации экономики, однако этот процесс уже идёт. Президент подчеркнул, что резервы страны выросли в 50 раз за последние годы.
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