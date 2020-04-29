Путин не исключил оказание помощи социально ориентированным НКО

https://static.news.ru/photo/42aa9d68-8adc-11ea-b2f0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что социально ориентированные некоммерческие организации смогут рассчитывать на помощь государства в условиях пандемии.

Об этом российский лидер заявил в ходе онлайн-встречи с волонтёрами. По его словам, такая помощь может быть аналогичной той, которую получает предприятия малого и среднего бизнеса.

Есть определенные предложения по поддержке социально ориентированных НКО таким же образом, как мы поддерживаем малый и средний бизнес, — сказал он.

Путин сообщил, что уже попросил российское правительство проработать этот вопрос, передаёт ТАСС.

Мы обязательно рассмотрим, — сказал президент.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство Хабаровского края приняло решение направить на поддержку малого и среднего бизнеса почти 1,1 млрд рублей. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе региона.