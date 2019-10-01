https://static.news.ru/photo/964f5e40-e474-11e9-bdc6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) расширяет географию сотрудничества и ведёт переговоры с 13 странами.

География контактов нашего союза постоянно расширяется, объединение ведет предметные переговоры о сотрудничестве с тринадцатью странами, — рассказал политик на заседании Высшего евразийского экономического совета.

Российский лидер анонсировал скорое начало переговоров о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией.

Кроме того, он призвал стран-участниц приступить к системной работе над устранением барьеров во взаимной торговле, передаёт ТАСС .

Сейчас в ЕАЭС входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Организация существует с 2014 года. Её смысл в экономической интеграции государств на манер Евросоюза. Договор о ЕАЭС провозглашает свободу движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.

Ранее News.ru писал о том, что главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) утвердили Концепцию формирования общего финансового рынка.