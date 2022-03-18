«Пусть работают»: энергетик о желании Польши «дерусифицировать» экономику

Польша давно идёт к прекращению торговли с Россией, но до сих пор этого не происходит, заявил NEWS.ru эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. По его словам, когда Варшава призывает Евросоюз отказаться от российских энергоресурсов, то она не торопится это сделать в частном режиме, но в этом случае возникнет вопрос разрыва контрактов и последствий. Так он прокомментировал слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о намерении заняться «дерусификацией» экономики Польши и ЕС.

Мы сейчас в такое время живём, когда контракты имеют специфическое значение. Чего призывать Евросоюз отказываться от торговли с Россией? Можно самим прекратить покупать газ прямо сейчас, а Польша говорит, что собирается покупать российский газ по истечении текущего контракта. Текущий контракт заканчивается только в декабре 2022 года. То есть Польша говорит надо отказаться, а сама собирается покупать, — отметил Митрахович.

Он отметил, что между Россией и Польшей сохраняется торговля в других областях. Так, всё ещё поставляются польская сантехника и яблоки.

Товарооборот с Польшей есть, его можно разрывать и в энергетике, и других отраслях, но Польша как-то к этому призывает, а пока сама не делает. То есть в этом есть какое-то противоречие. На перспективу будут работать над разрывом – пусть работают. В конце концов это их право — с кем торговать, а с кем не торговать. Главное, чтобы при этом не нарушались законы, — заявил эксперт.

Ранее уполномоченный представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский сказал, что Варшава не станет продлевать контракт на покупку российского газа после 2022 года. Он добавил, что Польша не станет приобретать у РФ газ даже по краткосрочным контрактам.