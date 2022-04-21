«Пусть компенсируют потери»: депутат о планах IKEA вернуться в Россию

Ушедшим из России шведской сети IKEA и испанской компании Inditex (управляет брендами Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque) необходимо компенсировать потери арендаторам и сотрудникам, если они планируют возобновить деятельность в РФ, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Геннадий Скляр. Таким образом он прокомментировал соответствующее заявление замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова, который сообщил, что зарубежные компании ищут возможность вновь открыть в РФ свои магазины.

Моя позиция очень простая. Если эти компании являются владельцами имущества в России и они возвращаются в свои помещения, то здесь не надо препятствовать, пусть они возвращаются и работают. Если же они на рынке присутствовали как арендаторы и, уходя, по сути, нанесли ущерб тем, кто им сдавал в аренду площади, пусть возвращаются при условии компенсации потерь, которые их уход нанёс — зарплаты сотрудникам, арендная плата, — добавил парламентарий.

Спикер также отметил необходимость приглашения в РФ партнёров из дружественных стран, например из Китая, заполнить освободившиеся ниши на российском рынке, а также важность развития отечественного производства.

Наш президент Владимир Путин вспомнил старую мудрость — свято место пусто не бывает. Нам нужно быстрее найти новых партнёров и внутри РФ и из дружественных стран, например, в такой большой стране, как Китай. Мы это уже обсуждали в Госдуме, в том числе с послом КНР в России. Для этого надо приглашать [партнёров]. Правительство, на мой взгляд, должно иметь программу для освободившихся ниш в экономике и торговле, — подчеркнул Скляр.

По словам Евтухова, IKEA и Inditex готовы вновь открыть магазины в России после переработки логистики поставок для обеспечения полного ассортимента своей продукции. В начале марта стало известно, что IKEA, специализирующаяся на продаже мебели и товаров для дома, приостанавливает деятельность в России и Белоруссии, говорится в сообщении компании в Twitter. IKEA останавливает импорт и экспорт, всё производство в РФ, продажи в магазинах, в том числе и онлайн.

Прокуратура также выдвинула предостережения прекратившим работу в России компаниям IKEA и OBI, находящимся в Подмосковье под иностранным контролем. Отмечается, что сотрудники прокуратуры также предупредили ряд компаний о недопущении дискриминации трудовых прав работников зарубежных фирм.