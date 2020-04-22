Промышленное производство в России выросло за первый квартал 2020 года

Развитие кризиса в мировой экономике и принятые в РФ меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции не оказали решающего влияния на рост российского промышленного производства.
Об этом
Росстат также отмечает, что кризисная ситуация не привела к значительному снижению экспорта российских товаров.
Как сообщал NEWS.ru, Министерство промышленности и торговли РФ обновило список системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на господдержку. В перечень добавили 264 организации. Среди новый компаний — девять судостроительных предприятий, столько же компаний железнодорожного машиностроения, семь — авиастроения и 12 автопроизводителей.
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