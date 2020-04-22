Промышленное производство в России выросло за первый квартал 2020 года

https://static.news.ru/photo/3787ca4a-84a2-11ea-aed9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Развитие кризиса в мировой экономике и принятые в РФ меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции не оказали решающего влияния на рост российского промышленного производства.

Об этом говорится в сообщении Росстата. Как следует из представленных статистических данных, в первом квартале 2020 года индекс промышленного производства составил 101,5% в отношении к первому кварталу 2019 года. Производство ряда товаров (консервы, крупы, гигиенические изделия, бытовая химия) заметно выросло из-за ажиотажного спроса на них.

Росстат также отмечает, что кризисная ситуация не привела к значительному снижению экспорта российских товаров.

Как сообщал NEWS.ru, Министерство промышленности и торговли РФ обновило список системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на господдержку. В перечень добавили 264 организации. Среди новый компаний — девять судостроительных предприятий, столько же компаний железнодорожного машиностроения, семь — авиастроения и 12 автопроизводителей.