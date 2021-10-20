Производители предупредили о резком подорожании макарон

Макароны ждёт резкое подорожание в ближайшее время. Об этом сообщили торговые сети со ссылкой на изготовителей продукции, пишут «Известия».

Изготовители макаронных изделий уже предупредили ретейлеров об увеличении закупочных цен на 15–20%. Причиной стало удорожание сырья почти на 20%. О причинах роста цен на пшеницу твёрдых сортов должны до 10 ноября доложить правительству ФАС и Минсельхоз.

Производители макарон обратились в кабмин с просьбой сдержать рост цен на сырьё ещё в сентябре. В письме к правительству говорится, что с начала нового сезона по середину сентября цены на зерно выросли до 80%, причём рост этот только продолжается. Это отражается на себестоимости продукции.

В связи с этим компании предложили расширить посевные площади и увеличить субсидии для стимуляции производства пшеницы. А также скоординировать работу в рамках ЕАЭС, чтобы российская пшеница не шла на экспорт под видом казахстанской.

Если не принять меры оперативно, внутреннему рынку может не хватить сырья и изготовители будут вынуждены повышать цены на макароны, говорится в письме.

Ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов заявил, что в ноябре может резко вырасти стоимость картофеля. Это произойдёт после сезонного падения цен в октябре.