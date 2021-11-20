Производители предупредили о подорожании кондитерских изделий

Производители кондитерских изделий предупредили о повышении цен к Новому году. Стоимость сладкой продукции повысится на 5-20%, пишут «Известия».
Так, компания «Акконд» с 1 декабря
По данным газеты, стоимость сладостей в октябре пересмотрели бренды «Красный Октябрь» и «Коркунов», повысившие расценки на 6%. Минсельхоз отмечает, что кондитеры работают в условиях значительного роста издержек.
Представители торговой сети отмечают, что ежегодно получают подобного рода письма в период повышенного спроса на сладости. Это означает, что поставщики не упускают возможности воспользоваться кратковременной конъюнктурой рынка.
В Минсельхозе при этом подчёркивают, что повышение отпускной стоимости кондитерских изделий не является системным и относится только к отдельным предприятиям и ассортименту.
Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников предупредил о резком взлёте цен на плодоовощную и молочную продукцию перед новогодними праздниками. На это влияют традиционные сезонные факторы и высокая инфляция на мировых продовольственных рынках.