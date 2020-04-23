Производители пообещали не повышать цены на соль

https://static.news.ru/photo/2f497aa8-8570-11ea-bb8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Производители соли не планируют повышать стоимость продукции, несмотря на повышенный спрос и возросшие расходы на её производство. Об этом заявил директор компании «Руссоль-Северозапад» Александр Коломеер.

Он подчеркнул, что рост себестоимости товара поставщики сдерживают за счёт собственной рентабельности.

Необоснованно повышать цену в условиях низкой покупательской способности и нерастущих доходов населения российские предприятия не будут, ведь это может привести к снижению продаж и отрицательным финансовым результатам, — пояснил Коломеер, его слова приводит ТАСС.

Он рассказал, что сейчас средняя отпускная цена за тонну пищевой соли на заводе составляет 3,5 тысячи рублей и является самой низкой в мире.

Руководитель предприятия-производителя заверил, что прогнозы о вероятном повышении стоимости в связи с ростом спроса ошибочны и не имеют под собой оснований.

По его словам, издержки предприятий при выпуске соли в связи с повышенным спросом не увеличились. Более того, чем выше объём производства, тем ниже себестоимость каждой производимой единицы продукции.

Ранее, как писал NEWS.ru, представитель Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов спрогнозировал рост цен из-за быстрорастущего спроса, который был вызван рекомендацией Минздрава об использовании солевого раствора для профилактики заболевания.