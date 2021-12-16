Производители опровергли информацию о росте цен на мясо птицы

Информация о том, что цена на куриное мясо в России может резко подорожать из-за возможного запрета импорта комбикормов из Европы не соответствует действительности. Об этом заявил NEWS.ru руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

Он сообщил, что в настоящий момент действительно наблюдаются перебои с поставками необходимых аминокислот и витаминов для производства качественных кормов, необходимых для выращивания птицы. Это связано как с ограничениями в адрес ряда предприятий, которые не выполняли требования Россельхознадзора по качеству безопасности, так и с логистическими проблемами на китайском направлении, в частности с ростом цен на перевозки и снижением уровня производства добавок в КНР.

В свою очередь, отраслевые ассоциации проинформировали министерство сельского хозяйства и Россельхознадзор о текущем дефиците ряда кормовых добавок.

В настоящий момент Россельхознадзор принимает оперативные меры по поиску альтернативных источников поставок аминокислот и витаминов не производящихся в России, или тех, по которым сегодня есть дефицит. Мы надеемся в течение первой половины 2022 года- ситуация нормализуется, — заявил Юшин.

Ранее Минпромторг сообщил о росте стоимости целого ряда незаменимых продуктов питания, включая ценнейший источник белка — куриное мясо. Стоимость филе куриной грудки взлетела до 250 рублей за килограмм.