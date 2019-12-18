Российский финансовый рынок за последние годы так и не смог сократить отставание от рынков других стран, следует из сообщения Счётной палаты РФ по итогам анализа материалов, посвящённых основным направлениям развития финрынка на 2016-2018 и на 2019-2021 годы, подготовленных ЦБ РФ (документы имеются в распоряжении NEWS.ru). В СП утверждают: по стабильности финансовой системы Россия продолжает занимать 120-е место, а по масштабу денежного рынка удерживается на 77-м, что не соответствует позициям страны по номинальному ВВП и по паритету покупательной способности.

Доклад СП свидетельствует о том, что за время реализации основных направлений на 2016-2018 годы экономика России в целом поднялась в Индексе глобальной конкурентоспособности с 45 на 43-е места. Однако ситуация с развитием рынка финансов не улучшилась: в 2015-2016 годах Россия была на 95 месте, и в последней версии индекса, на октябрь 2019 года, на нём же и осталась.

Количественный анализ основных секторов финрынка, проведённый Счётной палатой, выявил в ряде из них отрицательную динамику. Число институтов рынка денег значительно сократилось, в отдельных секторах до 1,5-2 раз.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как отметил аудитор СП РФ Алексей Саватюгин, такая ситуация ведёт к снижению конкуренции и свидетельствует о сложности выхода на финансовый рынок новых участников.

В крупнейшем секторе — банковском — рост шёл за счет физических лиц. Кредиты нефинансовым организациям сократились и в реальном выражении, и по отношению к ВВП. Это говорит о неблагоприятных условиях для кредитования реального сектора экономики, — отметил он.

По мнению Счётной палаты, несмотря на значительное повышение биржевых котировок, рынок акций также не стал заметным источником ресурсов для бизнеса. Первичные размещения, с помощью которых компании привлекают капитал, носили эпизодический характер и проводились в небольших объёмах. При этом рыночная стоимость отдельных зарубежных компаний превысила капитализацию всего российского рынка акций. В целом конкретный анализ секторов финансового рынка, выполненного СП, подтверждает вывод о его несоответствии масштабу экономики России и её потребностям в финресурсах, прежде всего, в инвестициях.

Резюмируя итоги председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что сложившую ситуацию нужно оценивать в широком контексте.

Выводы понятны и правильны. Но надо понимать, что причины проблем финансового рынка страны кроются в общем состоянии инвестиционного климата и геополитической ситуации, — подчеркнул он.

Причины нашей слабости

Основная причина слабости системы РФ по отношению к другим странам заключается как раз в зависимости от финансовых систем этих же стран, полагает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В.Плеханова Екатерина Новикова. Если вспомнить спекуляции на рынке 2014 года с целью ослабления курса рубля, то, по её словам, становится ясно, что «российский финрынок себе не принадлежит».

Если посмотреть на ставки банков по заёмным кредитам в сравнении с западными странами, то получается, что наше население оплачивает не только свои долги, но и, по сути, даёт заработать банкам других стран. Екатерина Новикова доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В.Плеханова доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В.Плеханова

После санкций, говорит аналитик, ситуация изменилась, но лучше не стала, так как нашим компаниям приходится искать так называемые «обходные» пути с возможностью перекредитования и получения кредитов на более выгодных условиях, а это стоит дополнительных усилий и средств.

Более того, система финансов любой страны является обслуживающим механизмом, который должен помогать другим секторам экономики в своём развитии, а «у нас пока она живёт своей жизнью, а другие сектора экономики не могут в достаточной степени получить заёмные средства для развития бизнеса», сетует эксперт.

В свою очередь заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин (ИМЭМО РАН) полагает, что вывод Счётной палаты «закономерен и объективен».

Наш финансовый рынок — отдельная реальность. Его размер изначально был неадекватен масштабам российской экономики: финансовый рынок в России в два-три раза меньше. Он всегда двигался нерезидентами. И, если судить по акциям, 50% Московской биржи сегодня создаются нерезидентами. Больше 30% облигаций федеральных займов — это тоже нерезиденты. На других сегментах рынках нерезидентов также много. Яков Миркин заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН

По его словам, в глобальных финансах доля российского финансового рынка вот уже 30 лет меньше, чем доля отечественной экономики в целом. Для сравнения, участие РФ в глобальном ВВП составляет 1,9%, при этом доля финсектора России среди глобальных активов никогда не превышала 0,5-0,6%, отмечает он.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Одна из причин, допускает специалист, что российский денежный рынок в первую очередь «двигался» нерезидентами и формировался по спекулятивной модели. Вторая причина: все эти годы у нас проводилась «очень холодная» денежно-кредитная политика, рассуждает экономист. А всё потому, что рынку не хватало внутреннего «материала» и достаточного объёма инвестиций, а ведь его назначение — быть машиной для привлечения инвестиций, поясняет он.

Наша экономика по насыщенности деньгами находится примерно на 50-60-м месте в мире, — сказал завотделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН.

С ним не согласен доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Российский рынок финансов неплохо соответствует экономике России, уверен аналитик. Ведь его развитие — долгий и непростой путь, замечает Хестанов. Более того, излишнее формирование его развития — даже может принести вред, замечает он.

Всё относительно. Потому как рост российского биржевого индекса за последний год — впечатляет. А повышенная волатильность — вообще норма для развивающихся рынков. Сергей Хестанов доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

Рецепты преодоления

Эксперты находят в заявлениях Счётной палаты важный призыв к стимулированию денежно-финансовой политики, призыв к тому, чтобы заниматься не только экономическим, но и развитием системы финансов. Они предлагают свои способы преодоления отставания России от других стран.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Завотделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин рассуждает, что для такого преодоления требуется: более мягкая стимулирующая валютная и денежно-кредитная политика, политика снижения «процента», резкое сокращение регулятивных издержек в финсекторе, расширение количества фининститутов всех видов, максимум налоговых стимулов для инвестиций, в том числе для прямых иностранных капиталовложений, а не керри-трейдинга (стратегии получения прибыли на валютном рынке за счёт разной величины процентных ставок), также — умеренно ослабленный курс рубля, который поощряет экономический рост.

В общей сложности, речь должна идти о реальной программе, которая не сводится только к законодательству или простому созданию финансовой структуры, — сказал Яков Миркин.

Ещё одним рецептом преодоления отставания может стать кардинальное изменение самой роли финсектора в стране: помощь как бизнесу, так и населению с минимальной конечной маржой, размышляет доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

В этом случае нам не страшны никакие международные рейтинги, они просто не будут нужны, — убеждена она.

Для всего этого первостепенной задачей отечественных монетарных властей должно стать обеспечение стабильности, указывает эксперт РАНХиГС Сергей Хестанов.