https://static.news.ru/photo/2e77855c-c02c-11e9-a7b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Прогноз по росту спроса на нефть в мире в текущем году понижен на 40 тысяч баррелей в сутки — до 1,1 млн баррелей в сутки.

При этом ОПЕК решила сохранить прогноз на будущий год на уровне 1,14 млн баррелей в сутки.

В первую очередь причиной ухудшения сценария стал более слабый спрос на топливо в некоторых странах Америки, Азии и Ближнего Востока в первом полугодии.

ОПЕК ожидает, что спрос на нефть в мире в 2019 году составит 99,91 млн баррелей в сутки. В 2020 году данный показатель достигнет в среднем 101,05 млн баррелей в сутки.

Организация также предупредила, что рост спроса может остановиться в связи с неопределённостью в мировой экономике.

Ранее News.ru писал, что продолжающаяся американо-китайская торговая война вызвала опасения по поводу снижения мирового спроса на энергоносители и практически свела к нулю усилия стран ОПЕК+ по стабилизации глобального нефтяного рынка. Чёрное золото за 7–8 августа буквально взорвало торги, сначала потеряв свыше $2, а потом частично отыграв обвал.