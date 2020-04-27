Продлена приостановка контроля веса машин с товарами первой необходимости

Ространснадзор продлил до 25 мая временную отмену осуществления контроля веса транспорта, перевозящего товары первой необходимости.
Об этом сообщили в Минтрансе РФ. Изначально мера вводилась до 25 апреля для того, чтобы поддержать автоперевозчиков в рамках мер, принятых для создания условий устойчивого развития экономики при пандемии коронавируса,
Ространснадзор продлил до 25 мая приостановку весового контроля по общей массе и нагрузкам на оси в отношении грузовых автотранспортных средств, перевозящих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Минтранса Евгений Дитрих заявил о готовности направить 1,7 млрд рублей на ремонт дорог и мостов после паводков. Об этом он сообщил на совещании с Владимиром Путиным.
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