Участники соглашения ОПЕК+ могут нарастить добычу нефти, чтобы не уступить свою долю рынка Соединённым Штатам, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее стало известно, что страны-экспортёры рассчитывают с 1 августа повысить производство сырья на 2 млн баррелей в сутки. Экономисты полагают, что такой шаг может привести к уходу нефтяных котировок ниже $40 за баррель. Зато можно увеличить объёмы продаж и сэкономить на дорогостоящей консервации скважин.

Предложение увеличить добычу нефти в августе поступило от Саудовской Аравии, и его поддерживают большинство участников сделки ОПЕК+, сообщила газета The Wall Street Journal. По словам источника издания, дальнейшее сдерживание добычи для поддержания цен на нефть стало бы «самоубийством» для ОПЕК+. Параметры сделки предполагается обсудить 15 июля в ходе видеоконференции участников соглашения о сокращении добычи нефти.

Намерения стран-экспортёров подтвердили также источники агентства Bloomberg, сообщившие, что члены ОПЕК+ склоняются к уменьшению квот на сокращение добычи с 9,7 млн баррелей в сутки до 7,7 млн.

Мексика, которую странам ОПЕК+ еле удалось уговорить на снижение производства, уже заявила о том, что будет его восстанавливать.

Мы выполнили свои обязательства по сокращению добычи на 100 тысяч баррелей в день. Этот этап завершен, мы нарастим производство, — сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, которого цитирует ПРАЙМ.

Напомним, в апреле на фоне резкого падения спроса на нефть и обвала сырьевых котировок страны-экспортёры, входящие в неформальный союз ОПЕК+, договорились о резком сокращении добычи нефти. Участники сделки обязались уменьшить производство на 9,7 млн баррелей в сутки (23% добычи) в мае-июне. Затем с июля до конца года сокращение должно было уменьшиться до 7,7 млн (18%), а со следующего года и до конца апреля 2022-го — до 5,8 млн баррелей в сутки (14%).

В начале июня страны ОПЕК+ продлили максимальное сокращение добычи нефти — 9,7 млн баррелей в сутки — дополнительно на один месяц до конца июля. Как сообщил министр энергетики России Александр Новак, одной из причин такого решения стали значительные запасы сырья, накопившиеся в мировых хранилищах.

Danita Delimont/Global Look Press

Текущие ограничения добычи экстремальны, а ситуация со спросом, хотя и по-прежнему тяжёлая, оказалась лучше весенних ожиданий, объяснил готовность ОПЕК+ увеличить производство заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Сокращение потребления в третьем квартале год к году вряд ли превысит 7-8 млн баррелей в сутки против 17 млн во втором квартале. При длительном бездействии скважин, более полугода, многие из них придётся полноценно консервировать, а это дорого, и все производители хотели бы минимизировать подобные затраты. Кроме того, всем участникам ОПЕК+ нужны дополнительные экспортные доходы, и у всех остается страх потерять долю на рынке, а уже в июле-августе ожидается медленный разворот в сторону роста сланцевой добычи. Алексей Белогорьев заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов

По словам эксперта, у ОПЕК+ всё ещё остаётся запас прочности по цене, кратковременное снижение которой до $35 за баррель Brent для многих вполне допустимо. При этом, выход из ограничений в любом случае будет для рынка болезненным, и основная задача — сделать его плавным и более предсказуемым. Лучше всего было бы увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки в августе и на такую же величину в сентябре, а не на 2 млн баррелей сразу, считает экономист.

Ситуация со спросом пока далека от того, чтобы наращивать производство сразу на 2 млн баррелей, полагает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

В прошлом месяце ОПЕК+ вошла в режим перевыполнения плана. Реальное сжатие совокупной квоты составило порядка 11,5 млн баррелей в сутки, что отчасти позволило Brent закрепиться в диапазоне $42-44. С другой стороны этого оказалось достаточно, чтобы ряд региональных игроков в США начали наращивать объемы бурения. Собственно этим и обеспокоены сейчас Москва и Эр-Рияд, они считают, что пора поддать объёма и чуть уронить цены, чтобы их долю на рынке не забрали американцы. Валерий Емельянов аналитик ИК «Фридом Финанс» аналитик ИК «Фридом Финанс»

По словам эксперта, страны-экспортёры рассчитывают в итоге оказаться в плюсе за счёт продажи большего количества сырья, что перекроет временное падение цены на нефть.

В интересах России

AP/TASS

Сокращение добычи в Соединённых Штатах, которое весной поддерживало усилия стран ОПЕК+, действительно практически прекратилось. По данным Управления энергетической информации Минэнерго США, производство нефти в стране за неделю, завершившуюся 3 июля, не изменилось, оставшись на уровне в 11 млн баррелей в сутки. Ситуация стабилизировалась после довольно заметного снижения с февральских 13 млн баррелей. Минэнерго также увеличило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 70 тысяч баррелей в сутки — до 11,63 млн.

Страны ОПЕК+ понимают, что если рост цен продолжится, восстановится добыча США, которая начнёт занимать больше места на рынке. Сейчас достигнут определенный ценовой диапазон и выходить за него ни вверх ни вниз не хочется. Поэтому страны-экспортёры видят возможность увеличить добычу, чтобы сохранить и свои интересы, без резкого увеличения добычи в Соединённых Штатах, и ценовой баланс. Цена чуть выше $40 за баррель достаточно неплохая для государств ОПЕК+. Вячеслав Кулагин глава отдела Института энергетических исследований РАН​ глава отдела Института энергетических исследований РАН​

Экономист полагает, что Россия, как один из главных игроков ОПЕК+, не будет против наращивания добычи сырья. В отличие от других государств у нас спрос на нефть практически восстановлен. Теперь, чтобы в условиях сдерживания производства обеспечить внутреннее потребление, нашей стране приходится дополнительно урезать экспорт, поясняет эксперт.

Влияние на нефтяную политику РФ может оказать и тот факт, что власти рассматривают возможность повторного ухода на самоизоляцию с 20 сентября как один из возможных вариантов реакции на вторую волну коронавируса.

Напомним, именно Россия настаивала, чтобы продление максимальных квот ОПЕК+ составило не более одного месяца. Саудовская Аравия рассматривала возможность сохранить их до конца года или хотя бы до сентября. В этом смысле нынешнее предложение Эр-Рияда о наращивании добычи с августа говорит о том, что королевство изменило свою позицию по сделке и своё отношение к происходящему на мировом рынке нефти. А ведь совсем недавно Саудовская Аравия даже угрожала новой ценовой войной, если страны, неполностью выполнившие условия соглашения ОПЕК+, не компенсируют своё отставание.

Интересы России и Саудовской Аравии в целом сходятся: лучше удержать долю на рынке, чем выкручивать цены на нефть на максимум. Догнать баррель до $50 не получилось, поэтому принято решение балансировать вблизи $40, постепенно увеличивая объёмы производства, — отметил Валерий Емельянов.

Оживление спроса

Основная причина готовности ОПЕК+ перейти к постепенному наращиванию добычи нефти, по информации западных СМИ, — последовательное восстановление спроса на сырьё на фоне отмены странами ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.

Текущая ситуация отличается от того, что было во втором квартале, когда потребление нефти снизилось в среднем на 16,4 млн баррелей в сутки в годовом выражении. Такова оценка Международного энергетического агентства (МЭА). В своём последнем отчёте МЭА немного улучшило прогноз по спросу на нефть в 2020 году. По расчётам агенства, он снизится не на 8,1 млн баррелей в сутки, а на 7,9 млн — до 92,1 млн. При этом, в следующем году потребление может вырасти на 5,3 млн баррелей.

Норвежская консалтинговая компания Rystad Energy прогнозирует, что потребление нефти по итогам этого года может снизиться до 89 млн баррелей в сутки. При этом, в случае возникновения второй волны пандемии, спрос на сырьё потеряет дополнительно 2,5 млн и опустится до 86,5 млн баррелей в сутки.

Ситуация со спросом остаётся неясной, считает Вячеслав Кулагин. Он обращает внимание на то, что хотя многие страны и заявляют о постепенном смягчении ограничительных мер, но та же Европа до сих пор остаётся закрытой, включая все туристически маршруты.

Если страны в августе откроются, проблем с увеличение добычи ОПЕК+ не будет — дополнительные 2 млн баррелей в сутки будут «съедены» повышением спроса. Если ограничения сохранятся или те страны, где сейчас идёт наибольшая волна заболеваний, включая США, ужесточат их — тогда 2 млн могут создать переизбыток предложения, — предупреждает эксперт.

По его словам, текущая добыча примерно находится на уровне спроса, то есть рынок близок к балансу. Но всё это возможно только благодаря соглашению ОПЕК+, поясняет эксперт.

Новый баланс на нефтяном рынке установился на уровне около 90 млн баррелей в сутки, и профицита сейчас нет, соглашается Валерий Емельянов. По его словам, это позволяет хранилищам не переполняться, а НПЗ работать с прибылью.

Между тем, мировой рынок без энтузиазма воспринял новости о возможном наращивании добычи сырья в августе. Котировки начали текущую неделю движением вниз — стоимость эталонного сорта Brent в ходе торгов опустилась ниже $43 за баррель.

Увеличение добычи ОПЕК+ в августе вполне ожидаемо, сенсации здесь нет, поэтому если производство вырастет в пределах 1 млн баррелей в сутки, то влияние на цены будет нейтральным, считает Алексей Белогорьев.

Если добыча увеличится на 2 млн баррелей в сутки — возможна корректировка цен на $3-5 вниз. Но в основном движение котировок будет зависеть от выходящей статистики по коммерческим запасам, по потреблению и по добыче сланцевой нефти. В целом, к сентябрю цены могут вернуться к $35 за баррель Brent, но допустимы и более оптимистичные оценки, — отметил экономист.

В случае принятия новой квоты ОПЕК+ баррель может легко отступить вниз до $35-37 долларов, считает Валерий Емельянов.

Если к этому добавятся другие факторы, например, сильная коррекция на биржах по всем классам активов, то Brent может упасть ниже $30. Но в среднем в августе ценник, скорее всего, удержится около $40. Если квоты не будут изменены, то к этому можно добавить $2-3 сверху, — считает аналитик.

Вячеслав Кулагин, в свою очередь, полагает, что цены могут сохраниться и на текущем уровне. Для этого нужно, чтобы появились позитивные новости о снятии ограничений и восстановлении экономики разных стран. К тому же август климатически — не самое благоприятное время для вируса, поэтому сильных ухудшений не предвидится, и лето может пройти достаточно стабильно. Главный вопрос для нефтяного рынка — будет ли новая волна пандемии осенью? Это и определит дальнейшую динамику цен, подытожил эксперт.