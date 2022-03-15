Принцип дефицита: стоит ли закупаться впрок

В ближайшем будущем из-за санкций у россиян могут возникнуть сложности с приобретением импортных продуктов, медикаментов, техники и т. д. Эксперты связывают трудности со сбоем поставок из Европы. Выпадающие объёмы импорта смогут заместить Китай, Индия и другие страны. Проблема, по мнению экономистов, скорее не в дефиците, хотя ассортимент однозначно сократится, а в растущих ценах. Недельные расходы россиян за период с 28 февраля по 6 марта выросли на 20% по сравнению с предыдущей неделей, а средняя стоимость одной покупки — на 11,6%, следует из данных исследовательского холдинга «Ромир». Индекс недельных расходов, представляющий динамику объёма потребления товаров повседневного спроса, вырос по сравнению с предыдущей неделей на 20,4%, до 6978 рублей. Опасаясь подорожания товаров, часть граждан уже начала закупаться впрок. Насколько оправдана подобная стратегия — в материале NEWS.ru.

Главным предметом дефицита в России уже стали доллары и евро. Сначала ЕС запретил продажу банкнот евро в РФ, а затем Центральный Банк ввёл ограничения (пока на полгода) на покупку наличных долларов физлицами. И это при том, что иностранная валюта в нашей стране во время кризисов — товар востребованный, так как позволяет сохранить рублёвые накопления, создать финансовую подушку безопасности, замечает финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

С другой стороны, валюта никуда не пропала, просто ограничили её оборот. А вот ряд импортных товаров может действительно частично или полностью исчезнуть с полок российских магазинов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В зоне риска

Россияне уже сталкиваются с дефицитом автомобилей иностранных марок. О прекращении поставок объявили Audi, BMW, Ferrari, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lamborghini, Nissan, Porsche, Rolls-Royce, Volkswagen, Skoda.

Временно останавливают поставки автомобилей в нашу страну Suzuki и Toyota, но эти автопроизводители объясняют свои действия не санкциями, а проблемами с комплектующими и логистикой, замечает Самойлова. Из-за нехватки импортных комплектующих производство на несколько дней останавливал и российский АвтоВАЗ.

В связи с отказом некоторых иностранных компаний от поставок электроники, бытовой техники и мобильных устройств может образоваться дефицит отдельных брендов — Apple, Nokia и Siemens, — говорит Самойлова.

Однако российская торговая сеть DNS заявила, что готова полностью компенсировать выпадающие позиции другими, в том числе отечественными брендами. Наверняка и китайские производители таких товаров захотят увеличить свою долю присутствия на российском рынке, нарастив объёмы продаж и прибыли, считает Самойлова. Обольщаться не стоит. Со временем рынок будет пытаться заместить выпадающий импорт китайскими товарами, но по ценам, близким к европейским и в гораздо меньшем ассортименте, замечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Среди продуктов питания дефицитными могут стать креветки, рыба из южных морей (например, сибас), а также продукция, которая не выращивается в нашей стране из-за особенностей климата (оливки, маслины, кофе, бананы, манго и т. п.), перечисляет Самойлова. Среди тех, кто объявил о решении прекратить или приостановить работу на территории РФ, оказались и производители алкоголя. Очевидно, у россиян возникнут сложности с покупкой виски из Шотландии или США, шампанского из Франции, вин из Италии, продолжает эксперт.

Антироссийские санкции напрямую не затронули фарминдустрию, однако отечественные производители лекарств уже заявили о нехватке сырья.

Дело в том, что при производстве отечественных лекарств используется очень много импортных ингредиентов. Их нехватка уже ощущается. Российские потребители скупают импортные лекарства большими партиями на крупные суммы, несмотря на то что некоторые позиции уже заметно подорожали, — рассказывает кандидат экономических наук, завкафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина.

Заместить импортные лекарства и субстанции для их производства Россия в одиночку не сможет. Но ей помогут производители и поставщики из Индии и Китая. К примеру, с Россией продолжит работать крупнейший индийский производитель Dr. Reddy's Laboratories. Препараты-дженерики могут заменить «оригинальные» препараты, однако в дальнейшем рост себестоимости производства и логистических затрат неизбежно отразится на их стоимости, предупреждает Чернухина.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На вес золота

Гойхман не исключает возникновения ситуации, при которой поставки продукции спешно покинувших Россию компаний будут осуществляется не напрямую, а через перекупщиков. Но в этом случае такая продукция может стать «элитарной», поскольку цены на неё резко взлетят, полагает аналитик.

В любом случае в возможностях потребления товаров и услуг россияне могут откатиться лет на 20–30 назад, — признаёт эксперт.

По мнению директора факультета бизнеса университета «Синергия» Кирилла Плохих, электронику, авто, смартфоны и прочие товары будут ввозить в Россию прежде всего через Азербайджан и Казахстан. Возможно, в ближайшие полтора месяца произойдёт задержка с поставкой некоторых товаров, так как потребуется время для установления новых контактов и решения логистических задач. Но это не критично, считает эксперт. По его словам, никакого дефицита не возникнет, но товары однозначно подорожают.

Вопрос с доставкой, я уверен, решится. Проблемы будут в другом. Во-первых, импорта станет меньше, а во-вторых, он станет намного дороже, независимо от каналов его поступления в страну, — предупреждает доцент экономического факультета РУДН Владимир Григорьев.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Что купить

Говоря о том, стоит ли запасаться какими-то товарами впрок, эксперты советуют учитывать потребности каждого конкретного человека, либо семьи. Покупать следует только то, в чём вы нуждаетесь в первую очередь. Имеет смысл приобрести с запасом необходимые лекарства, но только те, которые имеют большой срок хранения. Впрочем, не всегда такая покупка может быть оправданна. Например, в последние недели люди активно скупали в аптеках инсулин иностранного производства и его аналоги. Однако в правительстве напомнили, что все пациенты могут получить инсулин бесплатно по рецепту врача. От иностранных производителей есть письменное подтверждение — поставки продолжатся, а, значит, поводов для паники нет.

Что касается бытовой техники и электроники, то здесь нужно покупать только то, что вам реально нужно. Если вы намеревались приобрести новый холодильник или стиральную машину, с покупкой тянуть явно не стоит. Потому что уже завтра придётся переплачивать, том числе и за китайскую продукцию. Имеет смысл запастись такими иностранными товарами, как кофе, чай (если речь идёт о конкретных любимых и дорогостоящих сортах), алкогольные напитки, а также деликатесы длительного хранения.

Есть смысл сейчас покупать впрок те товары, которые всё равно придётся приобретать в перспективе года, говорит Марс Гойхман.

Будет усиливаться инфляция из-за уже произошедшего роста курсов валют к рублю, снижения экспортной выручки и внутреннего производства из-за санкций. В среднем она может составить более 20% за год, а на ряд групп товаров достичь и 50–70%, — объясняет аналитик.

Покупая сегодня необходимые товары и услуги даже по возросшим ценам, можно частично защититься от роста их стоимости, сделать неплохие «финансовые вложения» с высокой доходностью, считает он. А эксперты портала InvestFuture советуют не покупать и складировать товары без причины: если полки опустеют, цены вырастут ещё больше.