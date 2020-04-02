Нефтяные котировки скакнули вверх более чем на 40%, поднявшись выше $30 за баррель. Резкий подъём вызвало заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Саудовская могут снизить добычу сырья на 10 или 15 млн баррелей в сутки. Эксперты отмечают, что такое сокращение возможно только общими усилиями многих стран. Эр-Рияд уже призвал «коллег» по ОПЕК+ вновь сесть за стол переговоров.

Глава Белого дома сообщил, что беседовал со своим другом — наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который, в свою очередь, провёл разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Я ожидаю и надеюсь, что они сократят добычу примерно на 10 млн баррелей в сутки, а может быть, существенно больше. Если это произойдет, это будет замечательно для нефтегазовой промышленности, — написал Трамп в Twitter.

Чуть позже он добавил, что сокращение может составить даже 15 млн баррелей в сутки.

Дональд Трамп Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

Между тем в Кремле опровергли заявление президента США о состоявшейся телефонной беседе Путина с саудовским принцем. Такого разговора не было, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Мировые котировки нефти Brent поднялись выше $30 за баррель на фоне заявления главы Белого дома. В один из моментов стоимость доходила до $36, а рост превышал 40%.

Трамп выступил посредником между Россией и Саудовской Аравией, чтобы оба лидера нефтяных держав сохранили лицо, считает аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов. По его словам, требовалось какое-то связующее звено, и наилучшим вариантом оказался президент Соединённых Штатов.

Правда, не прозвучало ни слова о том, как в этом будут участвовать сами США. Единственно, поступила информация, что Техас — крупнейший добывающий штат — обратился к своему регулятору, чтобы тот назначил слушания по регулированию производства нефти. Может, там что-то прояснится. Сергей Дроздов аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Эксперт полагает, что, о возможной договорённости нефтедобывающих стран могло быть известно заранее. Во всяком случае, накануне котировки ценных бумаг крупных российских нефтяных компаний вели себя необычным образом. Они не падали на негативном внешнем фоне. Видимо, уже была какая-то информация у отдельных игроков рынка, предполагает аналитик.

Marcelo Machado De Melo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сергей Дроздов обращает внимание, что США никогда не вмешивались в ситуацию на нефтяном рынке подобным образом. Дональд Трамп, конечно, и раньше выражал недовольство ценами на нефть, но когда они были высокими. Сейчас всё наоборот. Нефтяная отрасль США крупная и угробить её никому не хочется, это непозволительная роскошь в преддверии президентских выборов, пояснил специалист.

Сокращение на 10 или 15 млн баррелей в сутки — это слишком много для двух стран Саудовской Аравии и России, считает, в свою очередь, руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Объём России для внешнего рынка — около 5 млн баррелей в сутки, Саудовской Аравии — 7,5 млн баррелей до развала сделки ОПЕК+, а сейчас он составляет 13 млн баррелей в сутки. При этом сокращение добычи на 10-15 млн ничего не даст рынку, кроме временного роста котировок. Глобальный спрос упал на 25%, то есть на 25 млн баррелей в сутки. Здесь необходимо участие всех стран-производителей. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

Возращение ОПЕК+

Другим фактором, подтолкнувшим вверх нефтяные цены, стало предложение Саудовской Аравии провести экстренную встречу ОПЕК+, полагают эксперты.

Эр-Рияд заявил, что участники прежнего соглашения должны в срочном порядке провести внеочередное собрание, чтобы достичь справедливого соглашения о восстановлении рынка нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Саудовского агенства печати.

saudiaramco.com

Страны ОПЕК+ откликнутся на призыв с большим удовольствием, полагает Сергей Дроздов. По его словам, недовольных текущей ситуацией много, и от ценовой войны, развязанной Эр-Риядом, все не в восторге.

Думаю, если пока нет точных договоренностей по поводу того, насколько нужно сокращать добычу, Трампу не стоило говорить про 10-15 млн баррелей в сутки. Теперь, если снизят меньше, это может стать для биржи негативным сигналом, ведь рынки, как правило, живут ожиданиями, — пояснил аналитик.

По его мнению, пока история с созывом встречи ОПЕК+ будет развиваться, нефть вряд ли опустится ниже $25 за баррель, если только экономическая ситуация в мире не ухудшится. Скорее всего, цены в ближайший месяц будут находиться в диапазоне $28-$32, считает Дроздов.

Россия и Саудовская Аравия вдвоём не смогут сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки и больше, как надеется Трамп, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

Снижение добычи на 10 млн баррелей в сутки поможет лишь временно стабилизировать рынок нефти, предотвратив дальнейшее снижение её стоимости. Основную роль в повышении нефтяных котировок и закреплении на более высоких уровнях может сыграть лишь улучшение ситуации с пандемией и восстановление глобального спроса на нефть. Дмитрий Бабин эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»

Министр энергетики России Александр Новак также считает, что ситуацию на рынке нефти реально изменит только рост потребления. Сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ на 20 млн баррелей в сутки — величину образовавшегося дисбаланса — невозможно, сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Бабин считает, что если альянс ОПЕК+ в том или ином виде возродится, а пик пандемии коронавируса будет пройден в ближайшие месяцы, в апреле-мае баррель Brent способен подняться выше $40. В противном случае котировки вновь могут оказаться на уровне около $20.

На словесных интервенциях в ближайшее время котировки могут вернуться к отметкам $30-$33 за баррель, полагает со своей стороны Артём Деев. При этом, по его словам, возможность очередного падения остаётся. Пока рынок не придёт к балансу в плане соотношения спроса и предложения, о стабильности нефтяных цен говорить не приходится, уверен эксперт.